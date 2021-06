Michał Kolanko: Jak skończy się pokoleniowe starcie w Platformie Obywatelskiej?

Ostatnie tygodnie to powrót na pierwszą linię sporu, który jest powszechny w polskiej polityce, ale też w sferze mediów, biznesu, nauki i wielu innych. Sporu pokoleniowego. W PO (zapewne dla siebie dość niespodziewanie) po jednej stronie barykady wylądowali więc Donald Tusk i Grzegorz Schetyna. To zadziwiający etap, zwłaszcza na tle ich relacji sprzed lat.

Byli przewodniczący partii marzą o większym wpływie na to, co się w PO i polityce dzieje. Każdy z innej pozycji i z innymi intencjami. Ale po drugiej stronie są „młodzi". W tym Rafał Trzaskowski, przewodniczący PO Borys Budka, ekipa ludzi, którzy wygrali ze Schetyną poprzednie rozdanie i walkę o władzę – wybory w partii. Szefem został Borys Budka. Wtedy Schetyna nie zdecydował się na bezpośrednie starcie.

I teraz w PO dość często można spotkać się z opinią, że za opowieściami o niektórych scenariuszach powrotu Tuska do władzy w PO stoi sam Schetyna, który próbuje „dokleić się" do mniej lub bardziej sprecyzowanych planów Tuska, nie mając jednak w tej chwili realnych wpływów w partii.

A co realnie planuje były premier? Jego bliski współpracownik Paweł Graś przestrzega na Twitterze i przypomina, że szef EPP sam pisze swoje scenariusze. Trudno o lepszy sygnał, że ktoś próbuje byłego szefa PO wpisać w zupełnie inną, własną grę. Temat powrotu Tuska stał się przedmiotem rywalizujących frakcji. Nasi rozmówcy przekonują, że Tusk ma chęć udziału w sukcesie opozycji – zwycięstwie nad PiS. W jaki sposób? Bardzo trudno o konkrety, ale jasne jest, że takie ustalenia dla środowiska Platformy mogą zapaść tylko na linii Tusk–Budka i być może Rafał Trzaskowski, bo ci dwaj ostatni mają obecnie najwięcej do powiedzenia po stronie środowiska PO. Pierwszy jako lider partii, drugi – jako prezydent Warszawy z wysokim poziomem zaufania społecznego i z pamięcią o 10 mln głosów w kampanii prezydenckiej 2020 roku. Rafał Trzaskowski stawia na młodych w „Campus Polska" i silne zaangażowanie samorządowców. Budka rozpoczął projekt „Kierunek: Przyszłość", objazd kraju i rozmowy z Polakami.

Tymczasem we wtorek na antenie radia RDC sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński stwierdził, że zarząd wcale nie jest zwołany i chyba nie będzie. – Chyba ktoś, kto dawał te informacje do gazety, nie miał rozeznania w tym zakresie – powiedział.

Starcie młodego ze starszym pokoleniem w Platformie może skończyć się tragicznie dla partii. Zwłaszcza że „młodzi" są zorganizowani i mimo wewnętrznych różnic zagrożenie tego typu musi ich jednoczyć. Trudno jednak oczekiwać i spodziewać się nagle, że Trzaskowski i Budka oddadzą swoje pole bez walki. To skazuje PO na wewnętrzny konflikt, który jeszcze bardziej osłabi partię. Zadowolony z takiego rozwoju sytuacji po stronie opozycji może być tylko Szymon Hołownia, który może zyskać podwójnie. W kontekście „siłowego" powrotu Donalda Tuska jeszcze bardziej będzie widoczny „efekt świeżości" jego ruchu oraz jeszcze trudniej będzie skonfliktowanej wewnętrznie Platformie stanąć do rywalizacji z nim. Hołownia systematycznie i bardzo strategicznie pracuje nad rozwojem swojego zaplecza, struktur i politycznej pozycji. Oczywiście im szybciej będą wybory, tym lepsza w nich pozycja Polski 2050. To z kolei doskonale rozumie zarówno Platforma, jak i PiS, którego politycy bardzo uważnie przyglądają się temu, co robi i mówi Szymon Hołownia.