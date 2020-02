Czy po Merkel mamy płakać?

Przez kilkadziesiąt lat po drugiej wojnie światowej przyzwyczailiśmy się do niezwykłej stabilności i odporności na wszelkie kryzysy niemieckiego systemu politycznego i ekonomicznego. Fenomenem jest jego zdolność do przeciwstawiania się kryzysom przez zawieranie tzw. wielkich koalicji, czyli sojuszu konserwatywnej i chadeckiej (niegdyś) partii CDU/CSU z socjaldemokratyczną SPD. Taki właśnie sojusz obecnie rządzi w Berlinie.

Nowe trendy w polityce niemieckiej zostały dostrzeżone przez kanclerz Angelę Merkel, rządzącą w Niemczech od 2005 roku. W grudniu 2018 roku pani kanclerz oddała przywództwo w partii. Wiele też wskazuje, że słabnące zdrowie pani kanclerz mogło mieć wpływ na tę decyzję. Merkel miała nadzieje, że jej sukcesor Annegret Kramp-Karrenbauer odnowi partię i poprowadzi do kolejnego zwycięstwa. Jednak zanim zdążyliśmy się przyzwyczaić do trudnego nazwiska i poznać jej poglądy, A.K.K. zrezygnowała w tym miesiącu ze stanowiska szefa CDU i aspiracji zostania kanclerzem Niemiec.

Wielu analityków wieszczy, że zapowiada się poważny kryzys władzy w Berlinie. Na horyzoncie niemieckiej polityki nie widać charyzmatycznych polityków zdolnych do przywrócenia stabilnego kursu politycznego. Wielu analityków zakłada, że bez takiej stabilności w Berlinie czekają nas problemy w Europie. Bo Niemcy to największa gospodarka Europy, to stabilizator waluty euro, gwarant powstrzymywania przez format normandzki i proces miński konfliktu Rosji z Ukrainą oraz gwarant rozsądnego porozumienia Unii z Wielką Brytanią po brexicie. Czyżby? Oczywiście tę sytuację już próbuje wykorzystywać francuski prezydent. Czy może to robić bez niemieckiego wsparcia?

Niemcy czerpią olbrzymie korzyści w relacjach z Polską. Polska stanowi potężny bufor, separujący Niemcy od Rosji. To wielka ulga dla budżetu wojskowego i niemieckiej polityki bezpieczeństwa. Nie jest to doceniane w Berlinie. Tam nie zauważa się imperialnej polityki rosyjskiej.

W kwestiach bilateralnych mamy cały protokół rozbieżności. To kwestie statusu Polaków w Niemczech, stosunku niemieckich urzędów do dzieci z małżeństw mieszanych, to status naszych przedsiębiorców, to kwestia różnej jakości towarów niemieckich na naszym rynku, to kwestia reparacji po stratach spowodowanych okupacją w czasie drugiej wojny światowej.