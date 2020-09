Michał Szułdrzyński: PiS - oda do młodości

Jej cel jest jasny – ma pokazać PiS jako partię odpowiadającą na wrażliwość młodego pokolenia. Moskal napisał do działaczy: „Tematy te, choć do tej pory zawłaszczone przez lewicę, muszą być obecne w prawicowej dyskusji, ponieważ są ważne dla każdego młodego człowieka, a oddanie w nich pola naszym politycznym oponentom może doprowadzić jedynie do wypaczenia przez nich prawdziwej istoty rzeczy”.

Neutralizacja Ziobry

Co ciekawe, w liście przestrzegał młodą prawicę przed popadnięciem w syndrom oblężonej twierdzy. Apelował, by zło nazywać złem, ale by nie zapominać o konieczności szacunku wobec innych osób, co brzmiało jak aluzja do wypowiedzi części polityków prawicy o środowiskach LGBT – choć to pojęcie w liście się nie pojawiło. Ale wezwaniom, by nie wieszać białej flagi, by nie milczeć, gdy profanowane są symbole, towarzyszyło przypomnienie dewizy bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby zło dobrem zwyciężać. To wszystko jest otwartą polemiką z głosami ze środowiska Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, które w ostatnich tygodniach prowadziło ofensywę ideologiczną.