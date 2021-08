Prezes Kaczyński porządkuje rząd

Porozumienie poza Zjednoczoną Prawicą, PiS szykuje się na polityczną jesień, lex TVN jako papierek lakmusowy dla nowej konfiguracji politycznej w Sejmie już bez Jarosława Gowina i jego ludzi w rządzie – to obraz sytuacji politycznej rządu PiS po ostatnich wydarzeniach. – Prezes Kaczyński najwyraźniej postanowił nie czekać i zamknąć sprawę Porozumienia jeszcze przed wyjazdem. Postanowił przeciąć sprawę – mówi jeden z naszych informatorów z PiS.

Jak słyszymy, ewentualne dalsze zmiany na zapleczu Zjednoczonej Prawicy będą musiały najpewniej poczekać aż prezes Kaczyński zakończy urlop, czyli pod koniec sierpnia. Wtedy mogą zacząć się kolejne rozmowy, których finałem może być dalsza przebudowa koalicji i wejście do niej – już formalnie – Partii Republikańskiej, czyli grupy polityków wokół Adama Bielana.

Kwestia sprawczości

Z naszych informacji wynika, że decyzje dotyczące Jarosława Gowina, jak i forsowania w Sejmie lex TVN wynikały też z analizy badań, które przeprowadziło PiS. Wynikało z nich, że elementem wpływającym na demobilizację elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego PiS było rosnące przekonanie, że partia nie ma już sprawczości, a także nie ma w Sejmie większości, co do kluczowych projektów. – Nasi wyborcy zaczęli mieć przekonanie, że partia nie była już jak walec drogowy, tylko utknęła. Pozbyciem się Gowina i innymi działaniami to wrażenie jednoznacznie zamazujemy – mówi „Rzeczpospolitej" ważny polityk partii Jarosława Kaczyńskiego, który w ten sposób opisuje przyczyny ostatnich wydarzeń. Czynnikiem była też krytyka Gowina wobec Polskiego Ładu.