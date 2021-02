Piotr Müller: Trzeba dokończyć wewnętrzną reformę państwa

Władze PiS zaakceptowały projekt „Nowego ładu", ale każdy kraj UE musi do końca lutego wysłać do Komisji Europejskiej projekt krajowego planu odbudowy. Jest co celebrować?

Oczywiście. Mówimy o kilku filarach „Nowego ładu". Z jednej strony jest to plan wykorzystania środków unijnych oraz nasz krajowy plan odbudowy. On się składa niejako z dwóch części: środków unijnych, wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego, oraz środków krajowych, które również – w ramach „Nowego ładu" – będą skierowane na inwestycje. W programie jest też kilka innych rozwiązań, o szczegółach których na razie nie powiem, bo one są jeszcze dopracowywane.