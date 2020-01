Stadnina w Janowie Podlaskim dostanie 5 mln zł z budżetu?

Do lutego 2016 r. szefem stadniny w Janowie Podlaskim był Marek Trela, wiceszef Światowej Federacji Konia Arabskiego. Podczas ostatniej za jego prezesury aukcji koni arabskich Pride of Poland sprzedano konie za rekordową kwotę 4 mln zł. Mimo to nieoczekiwanie został zwolniony przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W stadninie zaczęła się karuzela kadrowa, co przełożyło się na słabe wyniki corocznej aukcji i samej stadniny. Rok 2018 zakończyła ona stratą 3,3 mln zł.