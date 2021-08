Czarnek o słowach Frasyniuka: Działanie antypolskie PAP, Przemysław Piątkowski

To co zrobił pan Frasyniuk obrażając Wojsko Polskie, obrażając Straż Graniczną - która pilnuje szczelnie granicy nie tylko Polski, ale wschodniej granicy UE - nie jest tylko chamstwem, to jest działanie antypolskie - stwierdził w radiowej Jedynce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.