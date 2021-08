Wojciech Skurkiewicz: We wrześniu będą zmiany w rządzie

Wiceszef MON tłumaczył, że wynika to z kwestii organizacyjnych. - Bez wątpienia we wrześniu do zmian, jeżeli chodzi o rząd, dojdzie, dlatego że premier Morawiecki, oprócz tego, że jest premierem polskiego rządu, to jest również ministrem rozwoju, pełni obowiązki ministra rozwoju i pełni również obowiązki ministra cyfryzacji.

Co do innych zmian Wojciech Skurkiewicz sugerował wstrzemięźliwość. Zaapelował do dziennikarzy, by nie rozpowszechniali nieprawdziwych wiadomości. Uznał, że sprawa rekonstrukcji rządu służy dziennikarzom do "zapełnienia sezonu ogórkowego" i skomentował, że rewelacje niektórych portali "nie do końca mają potwierdzenie w faktach".