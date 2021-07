Rzecznik rządu: Jesienią możliwy sektorowy lockdown

- Do tej ustawy został wprowadzony pakiet poprawek, w związku z tym (posłowie na) obecnym posiedzeniu Sejmu zajmą się tym pakietem. Z tego co wiem to na tym posiedzeniu Sejmu jest szansa, by to rozstrzygnąć i przejść do głosowania na sali plenarnej - mówił rzecznik rządu. (ostatecznie zdecydowano, że Sejm zajmie się projektem 11 sierpnia – przyp. red).

Müller mówił także o obostrzeniach w Polsce i dalszych działaniach rządu w tym zakresie.

- W Polsce mamy wariant hybrydowy - z jednej strony mamy limity osób w określonych miejscach, ale do tego limitu nie liczą się osoby zaszczepione. Ten wariant pozwala, by z usług korzystały te osoby, które niestety nie chcą się zaszczepić lub czasami nie mogą, oraz nagradza tych, którzy się zaszczepili. Chcielibyśmy pozostawić ten wariant i nie ma w tej chwili dyskusji o tym, by wprowadzać podobne rozwiązania jak we Francji i innych krajach. Uważamy, że to, czy będzie czwarta fala jesienią, jest kwestią naszej wspólnej odpowiedzialności. Jeśli tak się jednak stanie, może zostać wprowadzony sektorowy lockdown, polegający na wprowadzaniu w niektórych miejscach wcześniejszych obostrzeń - wyjaśnił przedstawiciel rządu.

Rzecznik rządu nakreślił także stan prac nad ustawami związanymi z „Polskim Ładem".

- Jeżeli chodzi o ustawę podatkową, to trwają tu jeszcze ostatnie ustalenia co do jej kształtu. Co do innych projektów - to po pierwsze rządowy fundusz „Polski Ład", czyli jeden z tych dziesięciu projektów nowego programu, już jest realizowany - nabór wniosków trwa. Część projektów jest już zrealizowana, część w trakcie realizacji, a pozostałe zostały już wpisane do wykazu legislacyjnych prac rządu - zapewnił gość Michała Kolanki.