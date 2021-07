Koronawirus. Niedzielski: Dopuszczamy możliwość mieszania szczepionek

Dworczyk poinformował, że "od dzisiaj koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski do ARMiR-u i uzyskać dofinansowanie w wysokości do 8 tysięcy złotych, na organizację lokalnego wydarzenia promującego szczepienia".

- Zegar tyka, czas idzie do przodu. W tej chwili nie zadajemy sobie pytania czy będziemy mieli do czynienia z IV falą, ale kiedy wystąpi i jaka będzie jej wysokość - mówił z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wszystkie analizy wskazują, że ta fala będzie się rozpędzała. Od tygodnia - dwóch mamy do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń w Polsce, obecnie jest to średnio ok. 100 dziennie - wyliczał Niedzielski.

Minister zapowiedział też, że jeśli IV fala się rozpędzi i pojawi się "zagrożenie dla infrastruktury leczniczej", wówczas będzie podejmowana "decyzja o obostrzeniach".

W ramach działań zmierzających do jak najpowszechniejszego wyszczepienia przeciw COVID-19 minister Niedzielski poinformował, że - w przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu na COVID-19, dopuszczona będzie możliwość mieszania szczepionek.

Jak tłumaczył będzie to oznaczać, że np. w przypadku wystąpienia NOP po szczepionce wektorowej (AstraZeneca), będzie możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna).

- Rzecz druga, która jest bardzo ważna, to wypracowanie schematu współpracy, który będzie premiował tych lekarzy rodzinnych, którzy osiągną wysoki poziom wyszczepienia pacjentów na swojej liście - mówił też Niedzielski.

Jak wyjaśnił następnie prezes NFZ "dodatkowe finansowanie ma być uzależnione od osiągnięcia poziomu wyszczepienia osób powyżej 12 roku na koniec roku". - Ale także będą dodatkowe składowe, które będą dotyczyły tempa wyszczepialności. Szczególna gratyfikacja będzie dotyczyła wysokiego tempa szczepienia osób powyżej 55. roku życia - mówił Filip Nowak.