Wicerzecznik PiS podsumowuje budowę tunelu. KE odpowiada

W piątek ruszyło drążenie tunelu pod rzeką Świną. Stała przeprasza połączy wyspy Uznam i Wolin. W uroczystości związane z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński.

- To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale także bariery niemożności, uległości i słabości - mówił Morawiecki.

- Naszym marzeniem jest silne Wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje także Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju. Jesteśmy świadomi narastających niestety trudności, ale jesteśmy też świadomi naszych celów. Tym celem jest Polska spójna, zintegrowana. Polska dostatnia, silna i bezpieczna - mówił szef rządu.



Na Twitterze infografikę dotyczącą budowanego tunelu opublikował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. "Oczywiście przewodniczący Budka może sobie śmieszkować na temat tej inwestycji, ale to tylko pokazuje, jak bardzo nie ma pojęcia o problemach i potrzebach mieszkańców regionu, którzy nie chcą być zmuszeni do korzystania wyłącznie z promu, by załatwiać codzienne sprawy" - napisał.

Pod wpisem pojawił się komentarz Komisji Europejskiej: "Na grafice warto dodać informację, że projekt w dużej części jest finansowany z funduszy UE (85% kosztów inwestycji)".