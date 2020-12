Morawiecki tłumaczy Polską groźbę weta wobec budżetu UE w rozmowie z niemieckim dziennikiem

Morawiecki mówiąc o polskich obawach w związku z rozporządzeniem wiążącym wypłatę funduszy unijnych z kryterium praworządności zwrócił uwagę na to, że "mechanizm może być wykorzystany w sposób bardzo arbitralny i politycznie motywowany".

- Komuś nie podoba się dziś polski rząd, to stawiamy go pod pręgierzem. Jutro to może być włoski lub portugalski rząd – to im zabierzemy fundusze. To paradoksalne, bo w debacie publicznej mówi się o mechanizmie praworządności, podczas gdy jest to mechanizm nie dość, że bardzo upolityczniony, to jeszcze omijający Traktaty - stwierdził polski premier. Jak dodał "mechanizm, który ma, rzekomo, gwarantować przestrzeganie praworządności" w rzeczywistości - w jego opinii - "jest naruszeniem tejże praworządności".

- Warto spojrzeć na tę propozycję odwołując się do opinii Służb Prawnych Unii oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Te instytucje stwierdziły, że mechanizm warunkowości budzi wątpliwości i stwarza niebezpieczeństwo braku pewności prawa - zaznaczył Morawiecki.