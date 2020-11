Dyrektorzy nie chcą żołnierzy WOT w szpitalach Dowództwo WOT

To jawne i bezpośrednie wyrażenie braku zaufania do szpitali przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia - napisało 140 dyrektorów szpitali w liście do ministra zdrowia. To reakcja na decyzję Adama Niedzielskiego, który poprosił szefa MSWiA o pomoc wojska w monitorowaniu wolnych miejsc w szpitalach dla pacjentów z Covid-19.