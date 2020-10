Anna Maria Żukowska: Myślałam, że MEN nie spotka nic gorszego niż Giertych tv.rp.pl

O ile Roman Giertych szczerze wierzył w ten fundamentalizm religijny, który głosił, to jak słyszę i czytam to, co mówi Przemysław Czarnek to jest to absolutny cynizm i celowe podgrzewanie emocji - uważa rzeczniczka prasowa Lewicy Anna Maria Żukowska.