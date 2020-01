Kaleta o komisarz Jourovej: Jako polityk wybierała sędziów

- Sąd Najwyższy postawił się ponad prezydentem kwestionując jego konstytucyjną prerogatywę. Postawił się też ponad Sejmem i Trybunałem Konstytucyjnym decydując o tym co w Polsce jest, a co nie jest prawem - ocenił Kaleta. Już wcześniej przedstawiciele resortu sprawiedliwości podkreślali, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa. 27 stycznia prezydent Andrzej Duda skierował przepisy, na podstawie których SN wydał tę uchwałę, do Trybunału Konstytucyjnego.

