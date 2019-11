Były wiceminister pracy: Emerytury? Trzeba mieć więcej dzieci

"Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z ZUS. Teraz dostajemy 53,8 % ostatniej pensji (ok. 2,2 tys.zł). W 2045 będzie 32 %,w 2060 - 24,9 %,a 2080 - 23,1 %. To będzie ok. 1 tys. zł na miesiąc (na dzisiejsze pieniądze)" - pisze na Twitterze Marczuk, wiceminister pracy w rządzie PiS w latach od 2015 do 2018 roku. W tym czasie PiS obniżył wiek emerytalny z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet.

