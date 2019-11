Odchodzi wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński

We wrześniu br. Zieliński stracił kontrolę nad policją i Służbą Ochrony Państwa. Była to decyzja nowego szefa resortu Mariusza Kamińskiego. Pozostał mu nadzór nad strażą pożarną, obroną cywilną oraz ratownictwem wodnym i górskim, co oceniano jako "upokorzenie" wiceministra.

Sposób sprawowania kontroli nad podległymi Zielińskiemu służbami od dłuższego czasu budził wiele kontrowersji, począwszy od ujawnionego przez media polecenia młodym stażem policjantom cięcia konfetti, zrzucanego później z helikopterów podczas wizyty Zielińskiego w Białymstoku, po doniesienia o pilnowaniu od trzech lat przez funkcjonariuszy prywatnej posesji wiceministra.

Niedługo po wpisie Zielińskiego o swojej nominacji na wiceministra spraw wewnętrznych poinformował Maciej Wąsik. „Nadal też będę pełnił funkcję sekretarza Kolegium ds służb specjalnych” - dodał na Twitterze zastępca koordynatora ds. służb specjalnych.