Kaczyński: Nie sondaże wygrywają wybory

- Demokracja łączy się z wiarygodnością, okazaliśmy się w ciągu 4 lat wiarygodni, to znaczy, zrobiliśmy wszystko, co zapowiedzieliśmy, a nawet więcej. Pojawiały się kolejne zapowiedzi i też zostały zrealizowane. Każdy, kto o tym wie, może wobec tego zakładać, że zrealizujemy także to, co zapowiadamy na kolejne cztery lata - mówił na antenie Polskiego Radia prezes PiS.

Kaczyński przekonywał, że 13 października Polacy będą decydować o tym "czy będziemy mieli Polskę plus, czyli kontynuację wielkiej polityki społecznej, której symbolem jest 500+, ale to jest też wiele innych przedsięwzięć łącznie za przeszło 80 miliardów złotych rocznie". - Działamy konsekwentnie i jesteśmy za to chwaleni - mówił prezes PiS.

Lider partii rządzącej mówił też, że PiS w drugiej kadencji na pewno "osiągnie to, co jest najbardziej oczekiwane na wsi". - Tzn. takie same dopłaty jak np. w Niemczech, dobrą średnią europejską, ok. 1200 zł za hektar - podkreślał.

Kaczyński zapowiedział też wzrost nakładów na służbę zdrowia. - W przyszłym roku będzie to 120 mld złotych mówił dodając, że będzie to podwojenie kwoty przeznaczanej na służbę zdrowia w stosunku do 2015 roku, gdy PiS obejmował władzę.

- Nie zwiększamy przy tym długu publicznego, ale ten dług wyraźnie zmniejszamy. Dług liczy się w stosunku do PKB i jest on teraz mniejszy - zaznaczył Kaczyński.