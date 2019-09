Wpadka premiera Morawieckiego. Borys Budka: Nie ma takiej dzielnicy

x

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się na wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Opolu.

Szef rządu mówił o prof. Marku Rudnickim, który startuje do Senatu z list PiS z Warszawy. Morawiecki przypomniał, że po pacyfikacji kopalni "Wujek" 16 grudnia 1981 roku prof. Rudnicki wezwał zespoły ratownicze, by rannych górników przewoziły do szpitala cywilnego, nie zaś do szpitali kontrolowanych przez ówczesne MSW.

(...) wezwać do przewożenia tych rannych górników do szpitala specjalistycznego w Katowicach, bodaj Katowice-Ligacice (...) - powiedział premier.

Błąd wytknął Morawieckiemu Borys Budka. Obaj politycy startują z pierwszych miejsc w Katowicach. "Panie Premierze, w Katowicach nie ma takiej dzielnicy jak "Ligacice". Może chodziło o Ligotę? A może o Bogucice? PS Jeśli mogę w czymś jeszcze pomóc w naszym okręgu, proszę pisać" - napisał kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Panie Premierze, w #Katowice nie ma takiej dzielnicy jak "Ligacice". Może chodziło o Ligotę? A może o Bogucice? PS Jeśli mogę w czymś jeszcze pomóc w naszym okręgu, proszę pisać ;-) pic.twitter.com/ROixJrBslP — Borys Budka (@bbudka) 28 września 2019