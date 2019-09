Jacek Sasin: Ataki na kościoły to żniwo polityki PO

W rozmowie z TVP wicepremier Jacek Sasin mówił o ostatnich atakach w kościele. - Tam, gdzie jest fizyczna agresja, będziemy używać całego aparatu państwa, aparatu prawnego, żeby tą fizyczną agresję uniemożliwiać, albo też karać tych, którzy takiej agresji będą się dopuszczać. Nie ma miejsca na agresję w żadnym wydaniu w życiu publicznym i Prawo i Sprawiedliwość to zagwarantuje - powiedział.

- To jest przede wszystkim żniwo tej polityki, którą prowadzą nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej, z partii Grzegorza Schetyny i z lewicy. Oni z ataków na kościół, z ataków na wiarę, na katolików uczynili sobie hasło wyborcze - dodał.

Sasin przypomniał również wykład szefa RE Donalda Tuska "i brutalny atak na katolików w wykonaniu gościa Donalda Tuska - pana Jażdżewskiego" - Niestety to się przeradza dzisiaj już w fizyczną agresję. Trzeba temu postawić tamę i tę tamę postawi Prawo i Sprawiedliwość - ocenił.

- Te ataki na kościół są elementem tej rewolucji ideologicznej, którą chce zaserwować Polakom opozycja, rewolucji ideologicznej, która ma doprowadzić do legalizacji małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. My się będziemy temu sprzeciwiać bardzo wyraźnie i w sferze politycznej przede wszystkim będziemy przypominać, że konstytucja w Polsce mówi zupełnie co innego. Ona definiuje czym jest małżeństwo i nie pozwolimy tutaj żadnych zmian i żadnych interpretacji czynić - dodał.