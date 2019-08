Suski: Rząd ratuje Polskę przed ściekami z Warszawy

Jeszcze dziś rozpoczną się wyliczenia, czy most wytrzyma takie obciążenie i czy pozwoli na to wyjątkowo niski stan wody w Wiśle.

Pracę ratusza związaną z awarią Czajki ocenił szef gabinetu politycznego premiera Morawieckiego minister Marek Suski.

Według jego opinii rząd włączył się w szukanie rozwiązania problemu awarii, bo po pierwsze jest odpowiedzialny "za sytuację w kraju, za obywateli, za stan środowiska naturalnego", a po drugie - bo ma takie możliwości i taki obowiązek.

Suski skrytykował prezydenta Trzaskowskiego, który według niego działa opieszale.

- Gdybyśmy czekali na reakcję miasta, to jeżeli tak będzie walczył prezydent Trzaskowski z tą klęską ekologiczną, jak chociażby prezydent Radomia buduje halę sportową, to możemy mieć katastrofę trwałą - podkreślił Suski. Zaproponował, by Trzaskowski "poważnie podchodził do swoich obowiązków", a nie wymyślał, jak atakować PiS i rząd. - Od tego zatrucia Wisły nie ubędzie.

Polityk ocenił, że rząd podjął decyzję o budowie rezerwowej nitki rurociągu do Czajki, aby "ratować Polskę przed ściekami z Warszawy". - Innego wyjścia nie ma - stwierdził.