Müller: dbamy o wysokie standardy

Dzień dobry, Michał Kolanko, #RZECZoPOLITYCE. Moim gościem jest Piotr Müller, rzecznik rządu PiS-u.

Dzień dobry.

Onet opisał korespondencje sędziego Jakuba Iwańca z Ministerstwa Sprawiedliwości, są tam rzeczy szokujące, co dalej stanie się w tej sprawie, będą zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Jest to kolejna publikacja, dajmy odnieść się innym. Nie zmienia to faktu, że dbamy o wysokie standardy. Rozmawiałem z rzecznikiem prasowym ministerstwa sprawiedliwości, pan minister Zbigniew Ziobro podjął decyzję o natychmiastowym skróceniu delegacji pana sędziego Jakuba Iwańca, w związku z tym, że takie publikacje się pojawiają. Pan minister skierował prośbę o to aby wszcząć postępowanie wyjaśniające, dyscyplinarne, bo nie może być takiej sytuacji w której pojawiają się wątpliwości. Dbamy o standardy i cieszę się, że w ten sposób to idzie, że szybko reagujemy. Poczekajmy na wyjaśnienie.

Mówi pan o standardach, a rzeczywistość, która pokazuje publikacja Onetu jest daleka od jakichkolwiek standardów.

Jeżeli chodzi o język i ocenę tego co tam widać, to faktycznie to nie są standardy które chcielibyśmy, żeby obowiązywały. Z tego co widzę - nie odniósł się do tego sędzia Iwaniec. Nie znam kontekstu, nie wiem jak ta korespondencja wyglądała, ale bronić tego nie należy, stąd decyzja ministra Ziobry. Jest czas na wyjaśnienie i jeżeli się okaże, że było inaczej, że był jakiś kontekst o jakim nie wiemy, to wtedy będzie to inna sytuacja. Na tę chwilę pan minister dba o to, aby w takich sytuacjach reagować szybko.

Opozycja mówi o tym, że mamy tu Białoruś, Turcję, Rosję, takie są stawiane tezy przez ostatnie 24 godziny.

Opozycja głosi takie tezy już od wielu lat.

Sędzie Iwaniec zakończył swoją pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Tak, dzisiaj pan minister Ziobro podjął decyzję aby skrócić delegację pana sędziego.

Będą kolejne zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Tego nie wiem, wiem, że Ministerstwo reaguje na te sprawy błyskawicznie, wczoraj pan minister Piebiak zdecydował o podaniu się do dymisji, zresztą o tę dymisję poprosił pan minister Ziobro. W trudnych sytuacjach powinno się podejmować takie decyzje, nawet jeżeli sytuacja nie jest jednoznaczna, co mówi pan minister Piebiak. Niech doszukuje się tej prawdy na drodze sądowej, bo tak zapowiedział.

Myśli pan, że będzie spotkanie ministra Ziobry z premierem Morawieckim, w tej sprawie?

Regularnie się spotykamy na Radach Ministrów, kolejne posiedzenie jest już jutro. Pan premier Morawiecki rozmawia regularnie z ministrami i to również będzie rozmowa na temat tej sytuacji. To nie jest nadzwyczajne spotkanie, tylko regularne spotkania które się i tak odbywają.

Myśli pan, że zmieni to kampanię wyborczą?

Trudno powiedzieć. Myślę, że wyborcy dostrzegają, że zawsze reagujemy w takich sytuacjach w sposób jaki powinniśmy, czyli np. ktoś składa dymisję. Widzimy jak gdzieś są popełniane błędy i na nie reagujemy.

Jak czytał pan tą korespondencję, to nie odczuwał pan zażenowania i nie miał poczucia, że jest to coś bulwersującego?

Nigdy nie posługiwałbym się takim językiem, nie ma akceptacji tego typu standardów, ale są działania, które zostały podjęte. Absolutnie nie ma akceptacji na takie zachowanie, ale poczekajmy na złożenie wyjaśnień.

Myśli pan, że ta sprawa jest rozwojowa?

Trudno powiedzieć, ale zawsze będziemy reagować w taki sposób jaki powinniśmy. Jeżeli się okaże, że ktoś podejmował działania podobne, to oczywiście będzie reakcja. Mam wrażenie, że ta sytuacja to jest też konflikt w środowisku sędziowskim. Pamiętajmy, że mówimy o sędziach a nie politykach, sędzia Iwaniec nie jest politykiem, nie pełni funkcji politycznej. Mam wrażenie, że w środowisku sędziowskim dochodzi do jakichś walk.

Pan premier mówił wczoraj na konferencji prasowej, że dymisja ministra Piebiaka kończy sprawę a z drugiej strony mówił, że są jakieś rzeczy do wyjaśnienia.

Oczywiście kończy w sensie politycznym, ponieważ pan minister przestał być wiceministrem sprawiedliwości, ale z drugiej strony będą toczone postępowania dyscyplinarne i jak zapowiedział minister Piebiak sprawę będzie chciał skierować do sądu. Sprawy to nie zamyka, bo dalej będą trwały postępowania wyjaśniające w zakresie dyscyplinarnym i postępowania sądowe w takim zakresie w jakim złoży je minister Piebiak.

Wczoraj premier Morawiecki zapowiedział, że trzynasta emerytura ma być czymś permanentnym, czy to będzie jednym z tematów kampanii wyborczej, i czy będzie ustawa przed końcem kadencji Sejmu, czy zapowiedź ustawy na nową kadencję?

Poczekajmy do ogłoszenia programu wyborczego PiS-u, tam ten aspekt będzie pokazany. Chcemy powiedzieć wprost, że dalsze rządy PiS-u są gwarancją utrzymania tych wszystkich elementów programu wyborczego, który PiS realizował do tej pory. Chociażby obniżenie wieku emerytalnego, czy kwestia 500+, takich gwarancji PO i PSL raczej nie dają, a w przypadku PO to już w ogóle jestem krytyczny, bo jeszcze 4 lata temu PO bardzo mocno krytykowała ten program.