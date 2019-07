Błaszczak: Wysoka cena F-35? Konsekwencja zaniechań PO-PSL

Odnosząc się do zarzutów o zawyżoną cenę F-35, minister Mariusz Błaszczak w TVP Info stwierdził, że "to jest konsekwencja czasów, kiedy dzisiejsza opozycja była przy władzy". - W latach 2008-2010 Polska otrzymała propozycję przystąpienia do grupy państw, które współprodukują F-35 i ta propozycja została wówczas odrzucona i to jest konsekwencja właśnie zaniechań z czasów, kiedy Polską rządziła koalicja PO-PSL. To ministrowie obrony właśnie z tego rządu przedłużali służbę samolotów postsowieckich, nieprzydatnych, bez wartości bojowej, więcej - niebezpiecznych - mówił.

- Bezużyteczne samoloty były wciąż utrzymywane w służbie, natomiast nie wydawano pieniędzy, które były zagwarantowane w budżecie państwa na obronność. Dopiero zmiana władzy w 2015 roku spowodowała, że nowy rząd polski, który stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, przyjął jako podstawową zasadę, że priorytetem jest obronność i stąd też wydawanie dwóch procent PKB na obronność - przekonywał szef resortu obrony.

Błaszczak zauważył, że rząd "nie tylko kupuje nowoczesny sprzęt, ale także rozbudowujemy liczebnie Wojsko Polskie". - Powołałem nową dywizję - 18. Dywizję Zmechanizowaną - przypomniał.