Minister jak menadżer, czyli auto do pensji

Korzystną umowę użyczenia służbowego auta do celów prywatnych ma wielu ministrów rządu PiS m.in. energii i finansów - wynika z odpowiedzi ministerstw dla „Rzeczpospolitej”.

Kilkaset złotych miesięcznie za użytkowanie rządowej limuzyny po godzinach pracy - tyle średnio płacą ministrowie korzystający z możliwości użyczenia służbowego samochodu do celów prywatnych.

Poniżej dalsza część artykułu

Resorty, w których ministrowie mają takie umowy są jednak różnie rozliczani - albo niewysokim ryczałtem w zależności od pojemności silnika, albo od przejechanych kilometrów. Możliwość jazdy drogą limuzyną za stosunkowo drobną opłatę plus paliwo jest niewątpliwie kuszącym dodatkiem do relatywnie niewysokiej ministerialnej pensji.

W Ministerstwie Energii umowę użyczenia samochodu służbowego „posiada minister i podsekretarz stanu” - przyznaje resort w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. Jak rozlicza prywatne podróże Krzysztof Tchórzewski? „W przypadku użyczenia samochodu w celach prywatnych, biorący w użyczenie ponosi koszt zakupu paliwa za przejechane km oraz wartość pieniężną za każdy dzień używania samochodu wynoszącą 1/30 zryczałtowanej kwoty miesięcznej, od której jest naliczany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” - wyjaśnia ministerstwo Tchórzewskiego. Zryczałtowana kwota miesięczna nieodpłatnego świadczenia wynosi 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 - to stawka ustawowa jaką przewiduje ustawa o PIT od 2015 r. Dotychczas płacili ją głównie menadżerowie prywatnych spółek korzystający po godzinach pracy ze służbowych aut - jest to traktowane jako dodatkowy bonus w kontrakcie menadżerskim.

Większość resortów stosuje jednak przelicznik „kilometrowy” - a więc tyle ile wyjeździ po godzinach pracy minister, tyle zapłaci.

Np. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych płaci 1,02 zł brutto za 1 km i jest to jedna z wyższych stawek na tle innych. Umowy użyczenia (od 16 marca ubiegłego roku) ma także dwóch jej wiceministrów: Marcin Ociepa i Tadeusz Kościński. Opinia publiczna o umowach użyczenia aut ministrów dowiedziała się dzięki „Faktowi”, który przyłapał męża Emilewicz jeżdżącego służbową limuzyną żony - luksusowym mercedesem.

Skąd akurat stawka 1 zł za 1 km? Według resortu Emilewicz, tyle samo płaci ministerstwo pracownikowi, gdy korzysta on z prywatnego samochodu w celach służbowych. Według ministerstwa przedsiębiorczości, użyczenie służbowego auta ministrom to oszczędność bo resort nie musi zatrudniać kierowców.

„W podróżach po Polsce Pani Minister najczęściej korzysta z samochodu z kierowcą. Natomiast w codziennym przemieszczaniu się po Warszawie Pani Minister zazwyczaj korzysta z samochodu z kierowcą albo sama prowadzi auto służbowe, zwłaszcza, gdy wcześnie rano lub późno wieczorem wykonuje obowiązki służbowe. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne dla Ministerstwa, że w wypadku samodzielnego prowadzenia samochodu w celach służbowych, nie ma konieczności delegowania kierowcy do obsługi, co generuje realne oszczędności” - wyjaśnia nam resort minister Emilewicz.

Ale już w ministerstwie środowiska stawki za kilometr użyczonego auta są niższe: od 0,5214 zł za 1 km (auto o pojemności do 900 cm 3) do 0,8358 zł (powyżej 900 cm 3). Umowy użyczenia ma dwóch wiceministrów środowiska (resort nie podaje nam nazwisk) już od 2016 r. Umowy o możliwości korzystania z przydzielonych pojazdów służbowych do celów prywatnych mają wszyscy członkowie kierownictwa Ministerstwa Finansów a więc dziewięć osób. „Jednakże tylko niektórzy spośród wskazanych je wykorzystują” - podkreśla ministerstwo finansów w odpowiedzi dla naszej redakcji. Z wyliczeń MF wynika, że w roku 2018 średni koszt 1 km jaki ponieśli użytkownicy w związku z wykorzystywaniem ich do celów prywatnych wyniósł 0,66 zł. Zgodnie z umową pokrywa on nie tylko koszt paliwa, ale eksploatacji pojazdu, a nawet koszt pracy kierowcy (jeśli to on prowadził). Jak zapewnia nas ministerstwo finansów odprowadzany jest od tego podatek dochodowy jeśli wystąpi różnica pomiędzy poniesionymi kosztami eksploatacji a wskazanymi w ustawie o PIT stawkami (a więc 250 lub 400 zł w zależności od pojemności silnika).

Jednak większość ministerstw - edukacji narodowej, sportu, nauki, rolnictwa czy rodziny nie użycza samochodów służbowych do celów prywatnych.

Są jednak i takie które mają stosowne zarządzenia, ale żaden z ministrów z tego nie korzysta. Tak jest m.in. w ministerstwie sprawiedliwości i ministerstwie gospodarki morskiej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości korzystanie z samochodów służbowych w celach prywatnych jest możliwe „w szczególnych przypadkach” także przez pracowników ministerstwa a nie tylko ministrów. Aktualnie żaden pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości nie posiada umowy użyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych. Jakie są stawki w ministerstwie Zbigniewa Ziobry? „Nie ma stałej stawki za 1 km. Każdy wyjazd prywatny jest obliczany indywidualnie m.in. w zależności od kosztów paliwa (ilości przejechanych kilometrów, normy zużycia paliwa używanego pojazdu (terenowej lub miejskiej), średnio miesięcznego kosztu 1 litra paliwa)” - odpowiada nam ministerstwo.

Wszystkie samochody służbowe, które są użyczane posiadają pełen pakiet ubezpieczeń. Kto pokrywa koszty np. zniszczeń, które będą miały miejsce w czasie prywatnego użyczenia?

„Samochody posiadają pełen pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych tj. OC AC NNW ASS i koszty napraw pokrywa ubezpieczyciel” - odpowiedziało nam ministerstwo przedsiębiorczości technologii.