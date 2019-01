Brudziński oddał się do dyspozycji premiera

Moja odpowiedzialność sprawie zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza jest oczywista. Oddaję się do dyspozycji pana premiera. Za plecami kogokolwiek nie mam zamiaru się chować - powiedział dziś w Sejmie szef MSWiA Joachim Brudziński.

Dziś w Sejmie ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego przedstawiali informację odnośnie kroków podjętych w związku z zabójstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił m.in. o przebiegu odbywania kary przez Stefana W. i zapewniał, że do momentu opuszczenia więzienia przyszły zabójca Pawła Adamowicza był w dobrej formie psychicznej i pod kontrolą lekarską.

Joachim Brudziński natomiast tłumaczył, dlaczego po opuszczenia więzienia Stefan W. nie był w żaden sposób monitorowany.

Szef MSWiA wyjaśniał, że w prawie nie istnieje instytucja nadzoru operacyjnego, a służba więzienna nie miała podstaw do podjęcia działań w związku z zagrożeniem czyjegoś życia czy zdrowia w wyniku zapowiedzi Stefana W. - zapowiadał on spektakularne czyny, ale o charakterze rabunkowym.

Minister powiedział, że służby więzienne informują policję o opuszczeniu więzienia przez konkretna osobę tylko w trzech przypadkach - gdy osoba odbywała karę dłuższą niż 3 lata, skazana była za udział w gangu albo za przestępstwo seksualne.

Brudziński stwierdził też, że "gdyby przepisy prawa o imprezach masowych przez ratusz gdański były potraktowane poważnie, to być może do tej imprezy w ogóle by nie doszło".

Odpowiadając na pytania posłów Brudziński stwierdził, że z racji pełnionej funkcji oczywista jest jego odpowiedzialność za to, co się stało w Gdańsku i oddał się do dyspozycji premiera.