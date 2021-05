Hołownia: Polska 2050 liderem opozycji? Z sondaży tak wynika

- Nie można blokować dostępu do pieniędzy, do środków, które mają odbudować polską gospodarkę przez pokolenia, przez długie lata - przekonywał Hołownia.

- W UE obowiązuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" i my musimy się tą solidarnością w tym trudnym czasie wykazać, bo solidarność to jest pojęcie, na którym Polska wyrosła - podkreślił lider ruchu Polska 2050.

- My od początku mówiliśmy, że ten projekt poprzemy. Inni zakiwali się na śmierć - przeszli od "jesteśmy głęboko za", przez "jesteśmy głęboko przeciw" do wstrzymania się od głosu - mówił Hołownia nawiązując do postawy Koalicji Obywatelskiej w głosowaniu nad ustawą ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- Na opozycji to jest trochę sztafeta - kiedy jeden słabnie, drugi musi przejąć pałeczkę i biec do przodu - tak z kolej Hołownia skomentował wyniki ostatnich sondaży.

- Nie ekscytujemy się sondażami. Za dużo ich w życiu widziałem, żeby nie wiedzieć jak są zmienne. Natomiast trend jest ewidentny - myśmy wykonali tę "mijankę" z PO, kolejne sondaże to potwierdzają

- Z sondaży tak wynika - tak Hołownia odpowiedział na pytanie o to, czy obecnie to Polska 2050 jest obecnie liderem opozycji. - Tak widocznie sprawy układają Polacy i widzą Polacy. My nie przywiązujemy się za bardzo w ruchu do tej tytułomanii. Za dużo widzieliśmy liderów opozycji - wschodzących i upadających - aby się tym tytułem, jakby to powiedziałaby młodzież, "jarać" - dodał.