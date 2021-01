Bury: Chcę obywatelskiej kontroli nad finansami partii politycznych

– Chcemy zmienić funkcjonowanie państwa, zaczynając od samej góry, np. od finansowania partii politycznych. To temat, który mnie podczas tej kadencji bardzo zirytował, kiedy widziałem, że politycy próbują sami sobie dawać podwyżki. Mam propozycję, w jaki sposób można by było doprowadzić do obywatelskiej kontroli nad finansami partii politycznych – tłumaczy senator.

Jak ocenia działania opozycji? – Nieliczni posłowie i senatorowie wychodzą do ludzi, którzy są na protestach, nie tylko by wpaść na chwilę, czy zrobić sobie selfie. Nieliczni są też z przedsiębiorcami, którzy maja teraz potężne problemy. Powinniśmy być z tymi obywatelami, być przy tych restauracjach i stokach i rozmawiać z przedsiębiorcami. Tymczasem opozycja śpi – dodaje.