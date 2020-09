Poseł KO: Znam Hołownię. Kibicuję mu

W czwartek z klubu Lewicy odeszła posłanka Hanna Gill-Piątek, która tego samego dnia dołączyła do ruchu Polska 2050. Gill-Piątek została w ten sposób pierwszym przedstawicielem ruchu Hołowni w parlamencie.

Sterczewski, pytany przez Interię, czy on może być drugim posłem Polski 2050 (Hołownia ma być zainteresowany stworzeniem w Sejmie koła, do czego potrzeba co najmniej trzech posłów), nie przesądza sprawy.

Poseł podkreśla, że w Koalicji Obywatelskiej "wiele mu się nie podoba". - Czekam na klub, na którym będziemy mogli przedyskutować wszystko, co się dzieje. Jestem zdziwiony, że po aferze z podwyżkami jeszcze do tego nie doszło, by można było porozmawiać i zastanowić się, co dalej. To jest dla mnie szokujące - stwierdza parlamentarzysta, który - jako jeden z nielicznych posłów Koalicji Obywatelskiej, głosował przeciwko ustawie ws. podwyżek dla polityków.