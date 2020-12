Prokuratorów wyprzedził premier Michaił Miszustin, który wcześniej zebrał ministrów oraz przedstawicieli biznesu i kazał ograniczyć ceny na olej i cukier. Na wypadek gdyby producenci i handlowcy opierali się, rząd przygotował projekt ustanowienia od 1 stycznia cen maksymalnych. Trochę przestraszeni eksperci ekonomiczni uprzedzają, że zbyt niskie ceny mogą doprowadzić do przerw w dostawach i „powstania realnego deficytu towarów". – Regulowanie cen właśnie na cukier i olej to rodzaj rytualnych, politycznych gestów słabo wpływających na rynek – uspokaja jednak Tabach.

– Te oświadczenia rządu o gotowości do regulowania cen to jakiś gest rozpaczy, dlatego że w kraju trwa kryzys gospodarczy, a władze do tej pory nie wypracowały form zwalczania go. Głównym problemem przecież nie są ceny, tylko spadek dochodów ludności – stwierdził ekonomista Ruben Jenikołopow. Według innych ekspertów realne dochody ludności zmniejszają się szósty rok z rzędu – od czasu agresji na Ukrainę i wprowadzenia zachodnich sankcji.