Rosja: zabił ośmiu żołnierzy, bo chcieli go zgwałcić

- Komu miałem się poskarżyć? To śmieszne. Nie miałem komu o tym powiedzieć. Przecież oficerowie mnie bili. Myślałem o ucieczce, ale wszystko zamknięte. Co miałem robić? - mówi, cytowany przez Baza. Twierdzi, że tego feralnego dnia "grozili, że go poniżą" (chodzi o gwałt - red.). - Porucznik tego dnia powiedział mi, że stanie się to tuż po zmianie warty. Wielu młodych ludzi przede mną "poniżono", wiem o tym. W tego wieczoru była moja kolej, co miałem robić? - miał tłumaczyć się podczas przesłuchania.