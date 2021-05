Relacja Rosja - Zachód. Marchewka Ławrowa i kij Szojgu

Wpływowa Rosyjska Rada ds. Międzynarodowych zorganizowała w poniedziałek w Moskwie konferencję poświęconą relacjom Rosji z Unią Europejską. Ale udział w niej wzięło jedynie przedstawicielstwo Brukseli w rosyjskiej stolicy, a także ambasada Portugalii, kraju, który w tym półroczu przewodniczy UE. Do Moskwy udał się też szef portugalskiej dyplomacji Augusto Santos Silva, który przy tej okazji spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

Lokalne media szczególnie oczekiwały na wystąpienie Ławrowa i spodziewały się, że odniesie się do najnowszych doniesień europejskiej prasy, dotyczących możliwości wprowadzenia nowych sankcji UE wobec Rosji. W Moskwie nie kryją też zaniepokojenia tym, że Bruksela próbuje uzgodnić stanowisko wobec Rosji z USA jeszcze przez spotkaniem Bidena z Putinem, które odbędzie się 16 czerwca w Genewie.

Ławrow narzekał na „antyrosyjską retorykę" na Zachodzie i stwierdził, że zarzuty UE pod adresem Rosji opierają się nie na faktach, tylko na zasadzie „highly likely" (bardzo prawdopodobne).

Zapewniał jednocześnie, że władze w Moskwie są gotowe do „uczciwej współpracy" z państwami UE. Nie wykluczył, że Rosja może zostać odcięta od światowego systemu SWIFT, ale wyraził nadzieję, że Centralny Bank Rosji „znajdzie rozwiązanie". Skupiał się na kwestiach militarnych i zarzucił Europie, że „pozostawiła bez uwagi" propozycję prezydenta Władimira Putina dotyczącą zakazu użycia rakiet średniego zasięgu w Europie.

Niemal w tym samym czasie, gdy Ławrow omawiał na moskiewskiej konferencji przyszłość relacji Rosji z UE i straszył „rosyjską odpowiedzią", pojawiło się oświadczenie ministra obrony Siergieja Szojgu. Zapowiedział, że do końca roku w Zachodnim Okręgu Wojskowym, do którego należy m.in. obwód kaliningradzki, pojawi się 20 nowych jednostek wojskowych. Stwierdził, że to rosyjska „odpowiedź na działania państw NATO".