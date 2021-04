Oczekiwanie na mówcę. Co w środę powie Putin?

– Chociaż nad Morze Czarne ściągnięto środki desantowe z kilku rosyjskich flot (Czarnomorskiej, Bałtyckiej i Flotylli Kaspijskiej – red.), to nawet ich nie starczy, by dokonać desantu zdolnego do uchwycenia i utrzymania przyczółka na ukraińskim wybrzeżu. (Znajdujące się tam rosyjskie okręty) mogą wysadzić maksimum dwa wzmocnione bataliony piechoty morskiej, a to za mało – uważa niezależny, rosyjski ekspert wojskowy Aleksandr Golc.

– W mojej opinii obecna koncentracja wojsk to akcja propagandowa. Z przesłaniem do Zachodu. Oraz do audytorium krajowego: no dawajcie, zmobilizujmy się. Ale audytorium wcale nie chce się mobilizować. Niemniej jakakolwiek pomyłka wojskowo-techniczna może zamienić koncentrację w gorącą wojnę, no a wtedy będzie naprawdę strasznie – mówi Andriej Kolesnikow z Centrum Carnegie w Moskwie.