Aleksiej Nawalny przegrywa proces o zaprzestanie "tortur" Evgeny Feldman/ CC BY-SA/Wikimedia Commons

Odsiadujący wyrok w kolonii karnej krytyk Kremla Aleksiej Nawalny przegrał w środę proces o uchylenie decyzji o uznaniu go za "więźnia skłonnego do ucieczki", co jak twierdzi, pozwala strażnikom poddawać go "torturom" poprzez pozbawianie snu.