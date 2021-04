Doroczne orędzie Władimira Putina. "Sami określimy, gdzie leży czerwona linia"

Zwrócił również uwagę na problemy demograficzne. Przyznał, że w czasie pandemii spadła średnia długość życia, ale zobowiązał się do przezwyciężenia tego problemu. - Rosjanie muszą zachować czujność wobec wirusa i stosować się do zaleceń lekarzy i rządu - mówił.

Prezydent zapowiedział, że skupi się na problemach wewnętrznych, co jest ukłonem w stronę obywateli, którzy od kilku lat obserwują spadek płac i stagnację gospodarki. Problem pogłębiła pandemia koronawirusa.

W pierwszych słowach skupił się na pandemii. - Nigdy nie wątpiłem, że Rosja sobie poradzi - powiedział. Pochwalił obywateli za to, że zjednoczyli się w tym ciężkim czasie.

Sytuacja międzynarodowa

- Rosja ma swoje interesy i będzie ich bronić w ramach prawa międzynarodowego - zapowiedział Putin.

Dodał, że część społeczności międzynarodowej przyzwyczaiła się do "nielegalnych sankcji" i prób narzucania swojej woli innym krajom.

Wymienił rzekome zewnętrzne podżeganie do zamieszek na Białorusi i rzekomej próbie zamordowania białoruskiego przywódcy Łukaszenki. Dodał, że były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz został usunięty w wyniku puczu zainicjowanego z zewnątrz.

W ocenie Putina, Zachód zignorował "wielokrotne wezwania" Rosji do dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa.

- Nieprzyjazne działania przeciw Rosji są kontynuowane bez żadnego powodu - powiedział prezydent. Jego zdaniem jest to pewnego rodzaju "nowy sport" na Zachodzie. - Chcemy mieć dobre stosunki z każdym członkiem społeczności międzynarodowej - zadeklarował.

- Ktokolwiek zagraża naszym istotnym interesom bezpieczeństwa, będzie tego żałował jak nigdy wcześniej - mówił. - Sami określimy, gdzie jest czerwona linia w każdym konkretnym przypadku - dodał.

- Rosja ma wystarczająco dużo cierpliwości, profesjonalizmu i pewności siebie, aby kierować swoimi sprawami międzynarodowymi - mówił.

Komentując sytuację w armii, Putin powiedział, że modernizacja przebiega bez zakłóceń. Obecnie wojsko w około trzech czwartych wyposażona jest w nowoczesną broń. Zapowiedział, że do końca 2022 roku gotowy będzie międzykontynentalny pocisk balistyczny Sarmat. Jednocześnie wezwał wszystkie państwa do dyskusji na temat kontroli uzbrojeń. Zadeklarował, że Rosja jest gotowa do dyskusji na temat wszystkich systemów ofensywnych i defensywnych.