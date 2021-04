Rosyjscy politycy piszą do Putina ws. Nawalnego: To nienawiść AFP

To, co dzieje się w sprawie Nawalnego, traktujemy jako zamach na życie polityka, popełniony z osobistej i politycznej nienawiści - napisało w liście otwartym do prezydenta Władimira Putina jedenastu rosyjskich polityków z regionalnych parlamentów.