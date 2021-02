Film o pałacu poprawił opinię o Putinie u 3 proc. Rosjan

Budowa trwa od 15 lat, dotychczasowy szacowany koszt przedsięwzięcia to 1,2 mld dolarów. Sama inwestycja była przedmiotem śledztwa Fundacji do Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, a film dokumentujący jego powstawanie obejrzała już w internecie ponad jedna czwarta Rosjan - 26 proc.

Niezależne centrum badawcze im. Jurija Lewady zapytało widzów, jaka jest ich opinia o prezydencie Putinie po obejrzeniu materiału.

Znakomita większość badanych, bo 77 proc., stwierdziła, że w żaden sposób nie wpłynął on na ich postrzeganie głowy państwa. Dla 17 proc. informacje zawarte w materiale przyczyniły się do pogorszenia opinii, a u 3 proc. spośród widzów przyczyniły się do wzrostu oceny rosyjskiego prezydenta.

Jedna trzecia, 33 proc. uczestniczących w badaniu Rosjan, tych, którzy film widzieli, znają jego treść lub o nim słyszały, jest przekonana, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe. 38 proc. uważa, że są prawdopodobne, ale ich prawdziwość trudno ocenić., 17 proc. uważa, że film przedstawia prawdę,

59 respondentów w wieku 18-24 lata uważa, że ??informacje zawarte w filmie są prawdopodobne, 23 proc. jest przekonanych, że są prawdziwe. Połowa respondentów (49 proc.) w wieku 55 lat i starszych uważa, że ??film nie jest prawdziwy.

Respondentów zapytano też, czy ich zdaniem Władimir Putin nadużywa swojej władzy.

Według 29 proc. uczestniczących w badaniu prezydent nie zrobił tego nigdy. Prawie jedna czwarta respondentów, 24 pro., uważa, że nawet jeśli takie oskarżenia są prawdziwe, to Rosjanom pod rządami Putina żyje się dużo lepiej.

Kolejnych 17 proc. jest zdania, że Putin nadużywa władzy, a 25 proc. - że jest tak samo winny pod tym względem jak inni urzędnicy wysokiego szczebla.