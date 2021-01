Rosja: Brutalne tłumienie demonstracji w obronie Nawalnego

W Moskwie władze wprowadziły bezprecedensowe środki bezpieczeństwa w centrum miasta, zamykając stacje metra w pobliżu Kremla, ograniczając ruch autobusowy i nakazując zamknięcie restauracji i sklepów.

W Sankt Petersburgu policja brutalnie rozpędziła manifestujących. Protestującym udało się odbić jednego z zatrzymanych, po czym oblali funkcjonariuszy czerwona farbą. W tym samym mieście policja użyła tasera wobec jednego z dziennikarzy.

This is how a journalist was detained in St Petersburg. Police used a taser against him as well. Journalists have been detained all over #Russia. This is unacceptable pic.twitter.com/GJFfCWe8l3