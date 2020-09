Sprawa Nawalnego: Nowiczok w wodzie, nie w herbacie?

Na nagraniu umieszczonym na profilu Nawalnego na Instagramie widać jego współpracowników przeszukujących pokój, w którym Nawalny zatrzymał się w hotelu w Tomsku 20 sierpnia, godzinę po tym, gdy dowiedzieli się, że opozycjonista mógł zostać otruty.

"Zdecydowaliśmy się zabrać wszystko, co hipotetycznie mogło zostać wykorzystane (do otrucia Nawalnego - red.) i przekazać to lekarzom w Niemczech. Było oczywiste, że sprawa nie będzie badana w Rosji" - czytamy we wpisie na Instagramie.

W hotelu zabezpieczono m.in. kilka pustych butelek wody mineralnej.

"Dwa tygodnie później w niemieckim laboratorium znaleziono ślady Nowiczoka na butelce wody z pokoju hotelowego w Tomsku" - piszą współpracownicy Nawalnego.

Nawalny w czasie lotu do Moskwy z Tomska poczuł się źle na pokładzie samolotu. Maszyna musiała awaryjnie lądować a Nawalny, który stracił przytomność, trafił do szpitala w Omsku.

Lekarze z Omska nie znaleźli śladów trucizny w organizmie Nawalnego, a jego stan tłumaczyli spadkiem poziomu cukru w organizmie.

Jednak po tym, jak Nawalnego przewieziono na leczenie do Niemiec, w tamtejszym laboratorium stwierdzono w organizmie Nawalnego obecność środka bojowego z grupy nowiczoków. Ustalenia niemieckiego laboratorium potwierdziły laboratoria ze Szwecji i Francji.