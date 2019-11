Moskwa: Zatrzymano podejrzanego o przygotowywanie zamachu

Według źródła wszczęto postępowanie karne pod zarzutem groźby wywołania eksplozji, podpalenia lub innych działań, które mogą przyczynić się do śmierć ludzi. Według rosyjskiego kodeksu karnego grozi za to kara od 10 do 15 lat więzienia.

3 listopada moskiewski sąd rejonowy z dzielnicy Czeriomuszki umieścił mężczyznę w areszcie do 1 stycznia 2020 r. Prowadzone jest śledztwo mające ustalić, czy zatrzymany mężczyzna miał wspólników.