Rosja nie przeprosiła za naruszenie przestrzeni powietrznej Korei Południowej

Rosyjski resort obrony oświadczył, że rosyjskie samoloty wraz z chińskimi maszynami brały udział we wspólnym patrolu. Ministerstwo zaprzeczyło, by samoloty bezprawnie wleciały w przestrzeń powietrzną Korei Południowej. Oświadczenie w podobnym tonie wydało chińskie ministerstwo obrony. Moskwa zarzuciła też Seulowi, że południowokoreańscy piloci stwarzali zagrożenie dla rosyjskiego bombowca strategicznego nad wodami międzynarodowymi.

W środę południowokoreańskie media relacjonowały wypowiedź Jun Do Hana, urzędnika pałacu prezydenckiego. Powiedział on, że rosyjski attaché wojskowy w Seulu wyraził głębokie ubolewanie z powodu incydentu. Rosja miała poinformować, że prawdopodobnie z powodu usterki technicznej jej samolot wleciał w nieplanowany obszar. - Moskwa poinformowała, że gdyby maszyna leciała zgodnie z pierwotnie zaplanowaną trasą, do incydentu by nie doszło - powiedział Jun. Jak relacjonował, Rosja zapewniła, że respektuje przepisy międzynarodowe oraz prawa Korei Południowej i wyraziła nadzieję, że stosunki między dwoma krajami nie ucierpią z powodu incydentu.