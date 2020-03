Europejskie pola wołają o pracowników

Polacy mogą przekraczać granice, jeśli jadą do pracy sezonowej, ale tylko pod warunkiem, że po powrocie poddadzą się 14-dniowej kwarantannie. Wielu z nich pewnie z tego powodu zrezygnuje z wyjazdów do Europy Zachodniej do pracy przy zbiorach warzyw i owoców. Część obawia się też zarażenia w krajach, gdzie ciągle wskaźnik zachorowalności jest znacznie wyższy niż w Polsce. Nawet jednak jeśli będą chcieli zarobić, to mogą napotkać bariery po drugiej stronie, bo z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa również kraje Europy Zachodniej wprowadzają restrykcje na granicach. W środę o zamknięciu granic dla pracowników sezonowych miał zdecydować rząd niemiecki.

