Zandberg ws. RPO: Liczy się tylko doraźna, partyjna szarpanina

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że Adam Bodnar, którego kadencja jako RPO skończyła się we wrześniu ubiegłego roku, nie może sprawować swojej funkcji. Przepis wejdzie w życie za 3 miesiące, ponieważ już w czwartek został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że jeśli do tego momentu Sejm i Senat nie wybiorą nowego rzecznika Praw Obywatelskich, urząd ten pozostanie nieobsadzony.

„Przy al. Szucha podjęto decyzję-kuriozum, podważającą instytucjonalną stabilność państwa polskiego. Ale o konsekwencjach najwyraźniej nie pomyślano. Liczy się tylko doraźna, partyjna szarpanina” - skomentował Adrian Zandberg z partii Razem.

