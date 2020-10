Chomicka: Unia w kryzysowych okolicznościach

Finanse to niejedyny wymiar Unii Europejskiej, który został dotknięty przez pandemię. Przegłosowane 18 czerwca 2020 roku utworzenie nowych komisji Parlamentu Europejskiego, m.in. ds. walki z rakiem i ds. obcych ingerencji w demokratyczne procesy Unii, potwierdzają zdolność do reagowania na nowe wyzwania. Ale dla największego beneficjenta funduszy UE, jakim jest Polska, przyszłość budżetu wspólnotowego ma fundamentalne znaczenie.

Dzisiejszym wyzwaniem jest pandemia i jej gospodarcze skutki. Począwszy od marca tego roku Komisja Europejska proponuje kolejne awaryjne rozwiązania, nasłuchując reakcji najważniejszych stolic Europy, do których nie należy niestety dziś Warszawa. Decydujące znaczenie miała deklaracja Merkel–Macron, inspirująca kształt planu odbudowy gospodarczej (Next Generation EU), uzgodniony na szczycie 21 lipca. Wbrew zapisom traktatu lizbońskiego obecny kryzys znowu postawił Parlament Europejski poza procesem decyzyjnym. Podstawą prawną dla nowego funduszu jest art. 122 TFUE, który pozwala na pominięcie europarlamentu. W konsekwencji stawia demokratycznie wybraną instytucję wobec ogromnej presji czasu: „Ratujmy gospodarkę, nie ma teraz czasu na spory międzyinstytucjonalne!".

Kryzysowe okoliczności czynią z Komisji Europejskiej bezpośredniego uczestnika rynku finansowego. Tak było w czasie kryzysu finansowego, tak jest i teraz, gdy KE chce pożyczyć bezpośrednio kwotę 750 mld euro, w tym 390 mld na bezzwrotne dotacje, w ramach całego planu odbudowy gospodarczej (Next Gneration UE) oraz dodatkowe 100 mld dla programu SURE (dopłaty dla poszkodowanych pracowników). Ta bezprecedensowa skala obecności na rynkach finansowych jest odzwierciedleniem obecnej sytuacji gospodarczej w Europie! Pozyskanie tak ogromnych kwot, wykorzystując wiarygodność budżetu europejskiego, jest realne, a ich antykryzysowe rozdysponowanie jest potrzebne. Natomiast niepokój budzi mglisty plan spłaty zaciągniętych zobowiązań, oparty na nowych źródłach dochodów własnych budżetu, kontestowanych w wielu krajach członkowskich. Obecnie tylko jeden podatek – od plastiku, niezbyt korzystny dla Polski – został uzgodniony i ma zostać wdrożony w roku 2021.

Wraz z zamrożeniem wielu sektorów gospodarki (lockdown) najważniejsze stało się wydobycie Europy z recesji. Temu ma służyć tymczasowy program odbudowy gospodarki, który stanowi dobrą wiadomość dla Polski – to około 28 mld euro dotacji oraz pożyczki. Next Generation EU stanowi jednak negocjacyjny pakiet z wieloletnimi ramami finansowymi 2021–2027, w których Polska poniesie dotkliwe straty – ponad 20 mld euro.

Mam nadzieję, że są to tymczasowe odstępstwa od zasady racjonalnego gospodarowania. Jednak wraz z silną falą zakażeń w mocy pozostaną wszelkie rozwiązania awaryjne, w tym swoboda w wykorzystaniu funduszy strukturalnych – korzystna dla Polski. Nie będzie też wielkiej determinacji, by egzekwować powiązanie funduszy ze stanem praworządności, co sprzyja tworzeniu negatywnych emocji wobec Unii. Jeśli jednak wróci normalność, czego Polsce i Unii należy życzyć, wrócą zasady, które wiążą korzyści wynikające z członkostwa z przestrzeganiem zasad, na których zbudowana jest wspólnota. W tym zasada praworządności.

Wróci też skłonność do opierania przyszłych budżetów UE na instrumentach finansowych – pożyczkach, a nie bezzwrotnych grantach. Tym samym wróci pytanie, czy jesteśmy na to wystarczająco dobrze przygotowani. Pierwszy wielki test, w postaci Planu Junckera, wypada dla Polski nieźle, gdy liczymy jego zaangażowanie w proporcji do PKB, ale realne zaangażowanie tego programu w Polsce (4,5 mld euro) jest wielokrotnie mniejsze niż we Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Zatem pytanie o naszą zdolność sięgania po projekty finansowane z pożyczek nie przestaje być ważne w dobie koronowirusa, kiedy Unia – dla potrzeb tymczasowego programu odbudowy – nadal częściowo bazuje na dotacjach.