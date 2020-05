Olgierd Sroczyński: Prawdziwe potrzeby

Istotą ludzkich potrzeb jest bowiem to, że mają one charakter relacyjny. Decyzje o tym, co jest nam potrzebne, podejmujemy na podstawie niezliczonych przesłanek, które uniemożliwiają próby ich obiektywizacji na gruncie ekonomicznym. Popularne wyjaśnienia, że to przekaz reklamowy wywołuje potrzeby, a nie je odkrywa, są metodologicznie wątpliwe, a co najmniej dalekie od uniwersalności. Jeżeli trzymalibyśmy się redukcji do poziomu przeżycia, to właściwie każdy produkt (łącznie z papierem toaletowym i makaronem) mógłby zostać uznany za zbytek.