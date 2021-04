Irlandia Północna: W samochodzie policjantki podłożono bombę

W opublikowanym oświadczeniu przekazano, że była to próba ataku na funkcjonariusza, który służy w niepełnym wymiarze godzin.

Minister ds. Irlandii Północnej Brandon Lewis próbę zabójstwa policjantki określił jako odrażającą. Potępił działanie odpowiedzialnych za to osób.

W ostatnich latach doszło w Irlandii Północnej do ataków na policjantów ze strony grup irlandzkich nacjonalistów.

Pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foster zapowiedziała, że nie pozwoli na to, by "region ponownie został wciągnięty do bomb i kul".