Kobieta zmarła. W Nepalu zatrzymano za "chatę menstruacyjną"

Wiele społeczności w Nepalu postrzega menstruację kobiet za nieczystą. W odległych regionach kraju zmusza się kobiety do przebywania podczas menstruacja z dala od domu, zgodnie z wielowiekową tradycją znaną jako "chhaupadi".

Prowadzi to do wielu przypadków śmierci. Dochodzi do tego w wyniku wdychania dymu, ukąszeń węży lub ataku zwierząt.

21-letnia Parbati Buda Rawat została znaleziona martwa w niedzielę rano w wypełnionej dymem chacie. Kobieta rozpaliła wewnątrz ogień, aby się ogrzać.