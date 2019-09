Snowden: Wrócę do USA, jeśli będę miał sprawiedliwy proces

W Stanach Zjednoczonych Snowden oskarżony jest o szpiegostwo. Grozi mu nawet kilkadziesiąt lar więzienia. Były pracownik Centralnej Agencji Wywiadowczej w rozmowie z CBS wyraził chęć powrotu do kraju.

- Chciałbym wrócić do Stanów Zjednoczonych. To jest mój ostateczny cel - powiedział. Jego autobiografia "Permanent record: Moja historia" we wtorek trafi do sprzedaży.