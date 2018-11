Londyn: Więzienie dla pilota, który chciał lecieć po wypiciu alkoholu stock.adobe.com

Pilot Japońskich Linii Lotniczych (JAL) został skazany przez sąd w Wielkiej Brytanii na 10 miesięcy więzienia za to, że usiadł za sterami mając we krwi dziewięciokrotnie więcej alkoholu niż wynosi dopuszczalna norma - informuje "The Independent".