Lody ucierpiały na pandemii. Teraz powrócił optymizm

Ostatnio Koral podał, że obecny popyt na lody Ekipa w znacznym stopniu przewyższa możliwości produkcyjne i to pomimo faktu, że zwiększono produkcję kilkakrotnie. W konsekwencji firma została tymczasowo zmuszona ograniczyć wielkość realizowanych dostaw tego produktu do dystrybutorów, a co za tym idzie do sklepów - pisze Business Insider Polska.

- Sezon lodowy w 2020 r. był wyjątkowo trudny dla całej kategorii. Niełatwa sytuacja w pierwszych miesiącach, gdy lody "impulsowe" odczuwały dotkliwe spadki, nieco poprawiła się w lipcu i sierpniu wraz z wyższymi temperaturami i łagodzeniem obostrzeń. Dla nas ten sezon także był bezprecedensowym wyzwaniem, jednak udało się go zakończyć na plusie. Zgodnie z dominującym kierunkiem, nasze lody w kubkach rozwijały się szybciej niż lody "impulsowe" - mówi Business Insider Polska Tomasz Trela, szef rozwoju kategorii lodowej firmy Wedel, która na rynek lodów weszła trzy lata temu.

Potwierdzają to dane firmy NielsenQ, która monitoruje rynek lodów. W 2020 r. Polacy kupili w sklepach (od małych sklepików do hipermarketów) 663,7 mln opakowań lodów. Było to jednak o 15 proc. mniej niż w 2019 r. Wydatki Polaków na te produkty wyniosły 2,52 mld zł, co oznacza spadek o 2 proc.

Kupowanie większych opakowań z lodami zastąpiło też wyjścia do lodziarni stacjonarnych - wiosną 2020 r. były one zamknięte, by potem otworzyć się z limitami i ponownie zamknąć w październiku.

Jaki będzie tegoroczny sezon dla rynku lodów? Firma Wedel, analizując dane za ostatnie dwa miesiące tego roku, obserwuje m.in. stabilny udział formatów "impulsowych" i wzrost multipacków. - Przewidujemy, że tegoroczny sezon będzie lepszy niż poprzedni - czynniki tj. zapowiadane łagodzenie obostrzeń i tęsknota konsumentów za normalnością pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nasza tegoroczna oferta odpowiada różnorodnym potrzebom i jest dostosowana do zmienionych zachowań konsumentów, obejmując nowości w smakach i formatach, również tych "familijnych" i multipackach - mówi Tomasz Trela.