Gastronomia nie chce czekać do 29 maja

Sektor podkreśla, że ponad pół roku lockdownu doprowadziło wiele firm na skraj bankructwa. Zapowiedziane odmrożenie, które ma nastąpić 29 maja, jest niewystarczające. - Ograniczone funkcjonowanie naszego sektora nie zmieni istotnie naszej sytuacji i nie pozwoli na odbudowanie branży gastronomicznej. Kolejne podmioty będą padały - czytamy w apelu sektora do premiera.

Firmy podkreślają, że ratunkiem, który wygeneruje dodatkowe środki oraz przyczyni się do realnego wsparcia, będzie obiecana w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego zmiana przepisów dotyczących dofinansowania posiłków pracowniczych przez pracodawców.

- Obiecał Pan zwiększenie możliwości takiego dofinansowania do 400 zł miesięcznie na osobę. Firmy, które sfinansują posiłki do takiej kwoty nie będą płacić PIT i składek ZUS. Rząd podkreślał, że w ten sposób więcej firm będzie finansować posiłki swoim pracownikom, co w sposób bezpośredni i istotny wesprze branżę gastronomiczną - czytamy w apelu.

Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – już w pierwszym roku obowiązywania wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł. Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to ponadto 7,6 mld zł dodatkowo w PKB, 100 tys. nowych miejsc pracy oraz 560 mln zł przychodów rocznie i 7 tys. nowych miejsc pracy w rolnictwie. Z kolei wzrost obrotów gastronomii o 4,1 mld zł rocznie.